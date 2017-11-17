Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: роль мужчины в современном обществе и правовая помощь детям

17 ноября в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Кабинет психолога». Тема выпуска: «Роль мужчины в современном обществе». Гость программы – врач-психиатр, психотерапевт, психолог Максим Чекмарев. Ведущая – Екатерина Кузьмина.

Также в полуденном эфире – интервью с начальником управления Минюста России по Амурской области Татьяной Лазаренко и старшим помощником прокурора области Еленой Кондратьевой. О том, что такое правовая помощь детям сегодня, у гостей будет выяснять Алексей Воскобойников.

Вечерний эфир проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.