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17ноября
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сегодня, 11:12 4

Власти Приамурья лучше всех в России прислушиваются к населению в вопросах благоустройства

Власти Приамурья лучше всех в России прислушиваются к населению в вопросах благоустройства
Фото: in-schelkovo.ru

Амурская область возглавила общероссийский рейтинг регионов, где лучше всего прислушиваются к мнению населения по вопросам благоустройства дворов. Рейтинг составил Общественный народный фронт. Приамурье – единственный субъект Федерации в ДФО, который попал в топ–10.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ составили рейтинг по итогам рейдов и встреч с жителями, проведенных во всех регионах страны, а также анализа сайтов, где размещены документы, регламентирующие работу приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне каждого муниципалитета.

В результате анализа того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации приоритетного проекта, эксперты выявили 10 отстающих и 10 лучших регионов.

В топ-10 лучших вошли Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край. Орловская, Свердловская и Архангельская области замыкают этот список.

В десятку отстающих регионов попали Республика Адыгея, Сахалинская, Магаданская, Кемеровская, Псковская, Кировская области, Республика Ингушетия, а также Пензенская, Ивановская области и Республика Башкортостан.

Представители ОНФ добавили, что если сравнить лидеров лучшей и отстающей десятки, то в Амурской области за все время работы Центра по мониторингу благоустройства городской среды ОНФ было проведено 10 заседаний межведомственных комиссий с участием жителей, в то время как в Республике Адыгея состоялось только одно заседание.

Просмотров всего: 175

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    38 минут назад

    анекдот

  • Храмовник

    Храмовник
    28 минут назад

    Город действительно чистый и ухоженный! Все приезжие это замечают

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    19 минут назад

    Храмовник

    Город действительно чистый и ухоженный! Все приезжие это замечают



    Однако, господин Доренко учуял запах кошачей мочи в нашем городе!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    9 минут назад

    Письмо В Редакцию

    Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,

    Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд

    То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,

    То у вас собаки лают, то руины говорят.

    ВВС

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