РЖД открыли продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год

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Купить билеты на следующий год в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования можно с 17 ноября. В продажу поступили билеты на даты отправления до 15 января 2018 года.

Продажа билетов в плацкарт и общие вагоны открылась в 00:00 17 ноября. Глубину продажи проездных документов в РЖД оставили прежней – за 60 суток до даты отправления. Купить билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также на официальном web-портале РЖД.

О приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования заявили в Федеральной пассажирской компании в начале ноября. В РЖД это объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 2018 год.

Количество предлагаемых мест в плацкартных и общих вагонах соответствует уровню прошлого года, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги. Свыше 500 дополнительных рейсов поездов будут курсировать во внутригосударственном и международном сообщении по самым популярным направлениям. Пик пассажиропотока ожидают 29 и 30 декабря, в обратном направлении – 6, 7 и 8 января. В РЖД уверяют, что спрос пассажиров на новогодние перевозки в плацкартных вагонах будет удовлетворен в полном объеме.