В Благовещенске из окна пятого этажа выпал молодой человек
Молодой благовещенец упал с пятого этажа жилого многоквартирного дома. Случилось это 15 ноября. По имеющейся информации, парень выпал из окна многоэтажки № 5/2 на улице Пушкина. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
Случившееся подтвердили в полиции города. Там рассказали, что сообщение стражам порядка поступило от сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов.
«В районе улицы Пушкина выпал из окна пятого этажа молодой человек 1993 года рождения. В настоящее время он находится в лечебном учреждении. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», – прокомментировали в благовещенской полиции.
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