Медведев поздравил «Алмазный фонд», пообещав пополнять его запасы: обзор прессы

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Финансовые трудности чреваты инфарктом; китайским миллионерам лучше не попадать в список «Форбса»; в Петербурге строят микрорайон для вегетарианцев – о чем пишут сегодняшние газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Много интересного нашел я на страницах «Российской газеты», в частности, пишут о том, что в Китае попадание в список журнала «Форбс» равносилен черной метке: в течение малого времени правоохранительные органы займутся изучением происхождения капитала.

Или еще пишут о том, что Дмитрий Медведев (это премьер-министр) поздравил «Алмазный фонд» с юбилеем и пообещал пополнять его запасы. А и действительно, зачем хранить драгоценности дома?

Но самое примечательное – в небольшой заметке под названием «Держи карман шире». Здесь говорится том, что финансовые трудности повышают риск серьёзных заболеваний в 13 раз. Это выяснили медики из Южной Африки. Их исследования подтверждают тезис: лучше быть богатым и здоровым… Так что, заботьтесь о здоровье!

Очень интересно

В «Амурской правде» прочтете о трёх самых главных проблемах региона. Нисколько не сомневаюсь в том, что сейчас вы мысленно уже назвали две и теперь пытаетесь определить, какая же третья после дураков и дорог. Но вы ошиблись. Дураки и дороги – они вне конкурса. А названы – ветхое жильё, отдалённость и алкоголизм.

Еще рассказывается о том, что если турфирмы получат добро на посещение стартовой площадки космодрома, то цена в день пуска будет доходить до 70 тысяч рублей. Но местным турфирмам пока дали отлуп. В отличие от московских. Оно и понятно, кто в доме хозяин.

Не пропусти

В газете «Благовещенск» лично мне были интересны страницы, так или иначе связанные с культурой. Здесь можно прочесть и о новой книге Евгения Гончарова «Тёмная сторона Земли» – она посвящена тем, чья молодость пришлась на 60-е-80-е годы прошлого столетия.

Здесь же – о только что вышедшем альбоме Владислава Афанасьева. Кстати, интересная подборка репродукций, включающая в себя многообразие творческих исканий художника. Вы явно не пройдете и мимо монолога художника Александра Гассана, запечатленного в книге «Художник звукового ландшафта».

Также в номере

Еще редакция «Благовещенска» совершила экскурс в предновогодние дни первой половины ХХ века. Вместе с журналистами вы станете участниками стахановского движения и встретите праздник трудовыми победами. Подготовите подарки военнослужащим-фронтовикам – сушеные овощи, сухари из белого хлеба. Узнаете, какие продукты «повышенного качества» можно было купить в гастрономе (перечислять не буду, прочтите сами). Ну а еще узнаете, что такое «полергонь». Я-то, поскольку уже прочитал материал Натальи Истоминой, подготовленный при поддержке Госархива Амурской области, уже знаю.

Да ладно, открою секрет. Это – пеларгония. Всё понятно?

Напишут же такое

«Комсомольская правда» сегодня публикует схему расположения точек общепита, из которых можно будет наблюдать за стартом ракеты. И это не самодеятельность владельцев кафе: их список утвержден на самом высоком областном уровне – в правительстве! Не хухры-мухры! Вот только не ясно: а можно будет просто так остановиться где-нибудь на обочине с приготовленным дома термоском?

Также в газете исследуется вопрос: «Почему у нас чины не чуют под собой страны». Ну, ответ вы и сами знаете.

На посошок

И напоследок «Российская газета-Неделя» – газета интересных на любой запрос материалов. Например, прочтете о том, что в Питере строят целый микрорайон для вегетарианцев. Потом построят только для некурящих. Потом только для тех, кто не выносит лая соседских собак. И только алкоголикам можно жить там, где они захотят.

Кстати, об алкоголе – пятница всё же. Под заголовком «Дело вкуса» можно узнать о том, как выбрать вино. Главное условие – его надо попробовать. То есть, выпить.