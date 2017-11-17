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17ноября
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В «Тепличном» построят новую теплицу, чтобы снизить стоимость помидоров

В «Тепличном» построят новую теплицу, чтобы снизить стоимость помидоров

Комбинат «Тепличный» почти за месяц продал 40 тонн томатов. На комбинате помидоры не выращивали целый год, но в октябре они наконец вернулись на прилавки благовещенских магазинов. Цена на них значительно выше, чем на китайские овощи, но спрос не падает. Снизить стоимость в будущем поможет новая теплица большего размера.

Прежние теплицы, в которых росли томаты, пришли в негодность. Растения переселили в новый дом. Первая партия на прилавки благовещенских магазинов поступила в начале октября. Теперь выращивать помидоры специалисты будут круглый год. Помогает так называемая технология досветки.

«Томаты выращиваются при досветке. Уровень досветки составляет 600 ватт. Это позволяет продлить день, потому что сейчас очень короткие дни. Мы увеличиваем день, даем растению больше света. От этого у нас увеличивается урожай, и мы сможем подавать продукцию на стол нашим потребителям круглогодично. Плюс у нас помидоры опыляются за счет шмелей. Продукция экологически чистая, потому что, если бы мы обрабатывали пестицидами, химией, шмели бы у нас не летали», – рассказал исполнительный директор ООО «Тепличный» Александр Аландарев.

Томаты в «Тепличном» спеют по 20 часов в сутки в течение 4 месяцев. Максимальная температура в теплице достигает 23 градусов. В таких условиях растут три основных сорта помидоров – красный, розовый и черри. Сейчас томаты в теплицах занимают больше гектара.

Два раза в неделю в «Тепличном» собирают по 7 тонн урожая томатов. Но это только начало. В будущем предприятие планирует построить новую теплицу на 3 гектара.

После строительства новых теплиц томатам отведут больше места, объемы продаж возрастут, комбинат сможет снизить цену на помидоры. Пока килограмм для магазинов стоит 160-180 рублей, в торговых центрах может быть и выше. Такая стоимость отпугивает покупателей, китайская продукция стоит дешевле. В «Тепличном» объясняют высокую цену иностранным сырьем. Корни благовещенских помидоров привозят из Голландии.

«Те же семена, те же маты, кубики – это все пока заграничного производства. То есть это все покупается в евро. Соответственно, очень серьезно влияет на цену. Если бы российские производители могли бы дать это качество именно сопутствующей продукции, помимо нашего продукта, а именно сопутствующих расходников, то можно было бы говорить о более низкой цене», – отметил начальник отдела продаж ООО «Тепличный» Сергей Дубоделов.

Тепличные помидоры можно найти на прилавках 80 торговых точек города. Свежие томаты поставляют в магазин три раза в неделю. За месяц комбинат продал 40 тонн томатов, и, несмотря на высокую стоимость, желающих купить амурскую продукцию немало.

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#производство

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    и потом повысят на них цену, чтобы окупить постройку и электричество.

  • starco

    starco
    1 час назад

    Я лучше возьму полкило нормальных помидоров, имеющих привычный вкус, чем китайский килограмм "воды". А некоторые китайские огруцы и помидоры вообще привкус имеют химический, даже есть не хочется. Цена, конечно, немаловажный фактор, но уж лучше раз покушать вкусных нормальных овощей, чем два раза отправить салат в унитаз.

  • PRO

    PRO
    10 минут назад

    Помидоры с Тепличного хуже китайских. Ни вкуса ни запаха, как пластмассы кусок. Или умелые маркетологи на китайские лепят ценник тепличных....

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