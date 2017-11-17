Небольшая облачность и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 17 ноября

Фото: animal-jam-clans-1.wikia.com

В Амурской области 17 ноября ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, местами до 12 метров в секунду. Температура составит минус 10…15 градусов, местами по северу – около минус 20.

В Благовещенске рано утром за окном было 20 градусов мороза, юго-западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут около 10 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL