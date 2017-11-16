Выиграть в футбол амурским журналистам не помог даже губернатор (фото)

Футбольный матч, прошедший в Благовещенске в рамках фестиваля СМИ «Профи-2017», завершился победой команды пресс-секретарей. В команду журналистов вошли амурский губернатор и директор областного центра развития спорта.

Мини-футбол свел на поле стадиона «Юность» представителей амурских СМИ и сотрудников пресс-служб. Такой матч впервые решили устроить в рамках «Профи-2017». Перед решающей встречей игроки обеих команд тренировались по вечерам, некоторые на футбольное поле раньше и вовсе не выходили. Поддержать команду журналистов решили губернатор области Александр Козлов и директор ОЦРС Михаил Лапин.

Каждую команду на поле представляли четверо игроков и вратарь. Они отыграли два тайма по 20 минут. Открыл счет Александр Козлов. Он первым загнал мяч в ворота пресс-секретарей.

В перерыве между матчами на поле вышли воспитанницы амурской Федерации чирлидинга.

Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу команды пресс-служб амурских ведомств и предприятий.