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16ноября
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сегодня, 21:06 1

Жители Новобурейского уверены, что Андрея Новокрещенова убили местные

Жители Новобурейского уверены, что Андрея Новокрещенова убили местные

Расследование дела об убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещенова следственные органы не комментируют. В поселке тем временем множатся версии. Как нашли тело убитого главы и что думают люди, рассказал в программе «Простые вопросы» одноклассник Новокрещенова Евгений Костин.

Глава Новобурейского пропал вечером 2 ноября. На федеральной трассе рядом с селом Долдыкан обнаружили принадлежащий ему сгоревший автомобиль. 4 ноября амурские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все это время пропавшего главу искали местные жители, спасатели и полицейские. На этом информация из официальных источников заканчивается. Тело Андрея Новокрещенова нашли 7 ноября.

Одноклассник погибшего Евгений Костин тоже участвовал в поисках. Он рассказал, что перед тем, как пропал Андрей, в районе выпал снег. Ориентиром в поисках стали следы, оставленные автомобилями и людьми. Поисковые группы проверяли все съезды с дорог в лес. Тело нашли в районе поворота на Бахирево.

Андрея Новокрещенова похоронили 9 ноября. С тех пор в поселке не перестают обсуждать убийство главы.

«Проблемы в семье, передряги в бывшем бизнесе, разные проблемные вопросы. Но, чтобы взять и убить человека, куда-то отвезти, сжечь машину – все от этого в ужасе. Люди думают всякое, но больше склоняются к тому, что это местные», – рассказал Евгений Костин.

Полное интервью можно увидеть в эфире «Альфа-канала» в 21:50. «Простые вопросы» размещены в соответствующем разделе на сайте Амур.инфо.

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#криминал

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    9 минут назад

    Пусть родственники вознаграждение назначат за имена тех кто причастен к убийсьву, непройдет и суток как найдётся тот кто видел, или с чьих-то то слов знает тех кто убивал.

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