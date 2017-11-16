Жители Новобурейского уверены, что Андрея Новокрещенова убили местные

Глава Новобурейского пропал вечером 2 ноября. На федеральной трассе рядом с селом Долдыкан обнаружили принадлежащий ему сгоревший автомобиль. 4 ноября амурские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все это время пропавшего главу искали местные жители, спасатели и полицейские. На этом информация из официальных источников заканчивается. Тело Андрея Новокрещенова нашли 7 ноября.

Одноклассник погибшего Евгений Костин тоже участвовал в поисках. Он рассказал, что перед тем, как пропал Андрей, в районе выпал снег. Ориентиром в поисках стали следы, оставленные автомобилями и людьми. Поисковые группы проверяли все съезды с дорог в лес. Тело нашли в районе поворота на Бахирево.

Андрея Новокрещенова похоронили 9 ноября. С тех пор в поселке не перестают обсуждать убийство главы.

«Проблемы в семье, передряги в бывшем бизнесе, разные проблемные вопросы. Но, чтобы взять и убить человека, куда-то отвезти, сжечь машину – все от этого в ужасе. Люди думают всякое, но больше склоняются к тому, что это местные», – рассказал Евгений Костин.

Полное интервью можно увидеть в эфире «Альфа-канала» в 21:50. «Простые вопросы» размещены в соответствующем разделе на сайте Амур.инфо.