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16ноября
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сегодня, 20:04 7

Задержан глава ЗАТО Циолковский Николай Кохно

Задержан глава ЗАТО Циолковский Николай Кохно

Глава администрации ЗАТО Циолковский Николай Кохно задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Преступление выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело в отношении главы администрации закрытого административно-территориального образования Циолковский возбудили в амурском следственном управлении. Николая Кохно подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере».

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

О коррупции в Циолковском говорили 14 ноября. В муниципалитете выявили, что заместитель главы администрации занимался коммерческой деятельностью. Информацию для принятия мер направили главе, но он проверку не назначил. Тогда ее инициировали отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора области и органы прокуратуры. К этому времени должность нарушителя сократили, и это позволило ему избежать дисциплинарного взыскания. Через время экс-чиновник получил должность руководителя вновь образованного муниципального бюджетного учреждения. Провести проверку губернатор предложил в рамках работы Открытого правительства. В Циолковском чиновники и правоохранители работали 15 ноября.

Просмотров всего: 1815

#происшествия

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Комментарии
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  • Кот

    Кот
    58 минут назад

    Не с проста он из Москвы на ДВ переехал. http://video.amur.info/simple/2014/04/11/9749

  • Генрих VI

    Генрих VI
    39 минут назад

    Вот никак не пойму взяточников во власти. Зачем им это нужно?

  • Maikl

    Maikl
    28 минут назад

    Что за место проклятое там??

  • DrDimon

    DrDimon
    6 минут назад

    Кот

    Не с проста он из Москвы на ДВ переехал. http://video.amur.info/simple/2014/04/11/9749



    Точно. И из ЕАО на Курилы, и с Курил в Москву тоже.

    В высшей степени подозрительный товарищ...

    Может шпиён?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    5 минут назад

    Правильно писать "рАзыскных". Ау, авторы!

  • Русский продукт

    Русский продукт
    3 минуты назад

    Без всякого сомнения-шпиён!

  • Русский продукт

    Русский продукт
    2 минуты назад

    Без всякого сомнения-шпиён!

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