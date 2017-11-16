Задержан глава ЗАТО Циолковский Николай Кохно

Уголовное дело в отношении главы администрации закрытого административно-территориального образования Циолковский возбудили в амурском следственном управлении. Николая Кохно подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере».

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

О коррупции в Циолковском говорили 14 ноября. В муниципалитете выявили, что заместитель главы администрации занимался коммерческой деятельностью. Информацию для принятия мер направили главе, но он проверку не назначил. Тогда ее инициировали отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора области и органы прокуратуры. К этому времени должность нарушителя сократили, и это позволило ему избежать дисциплинарного взыскания. Через время экс-чиновник получил должность руководителя вновь образованного муниципального бюджетного учреждения. Провести проверку губернатор предложил в рамках работы Открытого правительства. В Циолковском чиновники и правоохранители работали 15 ноября.