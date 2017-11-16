Потребности Приамурья в хранении сельхозхимии закроет логистический комплекс ТОР

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Логистический комплекс хранения агрохимикатов резидента ТОР «Приамурская» закроет потребность Амурской области в хранении агрохимикатов. Строительство комплекса завершает компания «Агрохим ДВ».

В логистический комплекс войдут два склада: один летнего другой зимнего хранения на 800 тонн единовременного хранения каждый с годовым оборотом до 3 000 тонн. В компании уверены, склады не будут пустовать.

«Уже на стадии разработки проекта мы заключили договоры предварительного хранения с крупнейшими мировыми брендами по производству химических средств защиты растений. Это BASF, Bayer, DuPont, Syngenta AG. Сегодня нам не приходится беспокоится, что мы не сможем свои склады загрузить. Думаем, что через какое-то время построим дополнительные склады, площадка позволяет», – говорит генеральный директор компании Дмитрий Малышев.

Площадь участка, которая выделена на строительство, составляет 5 гектаров. Использованы пока только 2,1 гектара. На оставшейся территории можно построить еще 9 таких же складов.

Сейчас на территории построены складские помещения и комплекс административно-бытовых зданий. Вся необходимая инфраструктура, автодорога до примыкания к федеральной трассе и линия электропередач, имеется. В разгаре работы по благоустройству территории.

Резидентами ТОР «Приамурская» являются 4 компании, реализующие проекты с объемом инвестиций более 124 миллиардов рублей. На этих предприятиях будет создано почти 1 400 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.