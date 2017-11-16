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16ноября
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сегодня, 19:29 5

За кражу старого холодильника амурчанин получил 2,5 года колонии

За кражу старого холодильника амурчанин получил 2,5 года колонии
Фото: amic.ru

К реальному сроку лишения свободы Благовещенский городской суд приговорил жителя областной столицы. 26-летний мужчина украл холодильник из квартиры, которую он арендовал.

Съехать из арендованной квартиры по Пионерской парень решил вместе с холодильником. Правда техника принадлежала не ему, а собственнику квартиры. Не сказав хозяину квадратов ни слова, постоялец перевез холодильник марки LG, в другое жилье. Этим он причинил арендодателю ущерб в 6 тысяч рублей. Произошло это летом 2017 года.

Дело возбудили по статье «Кража». На разбирательство ушло около 4 месяцев. Уже в суде благовещенец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это, а также то, что у него есть маленький ребенок, но все же приговорил мужчину к реальному сроку. В колонии-поселения молодой человек проведет 2,5 года, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    2.5 года за холодильник...Посмотрим сколько получит водитель -убийца пешехода возле ОКЦ...

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Что там с космодромом...?

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    Надо миллиарды красть. Причём у народа. Тогда условка.

  • full

    full
    1 час назад

    Похоже, денег для судьи не накопал...

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    27 минут назад

    Нагло, нагло. Надо наказывать за наглость. Не пойму визгов местных пгавозащитничков и общечеловечков.

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