За кражу старого холодильника амурчанин получил 2,5 года колонии

Фото: amic.ru

К реальному сроку лишения свободы Благовещенский городской суд приговорил жителя областной столицы. 26-летний мужчина украл холодильник из квартиры, которую он арендовал.

Съехать из арендованной квартиры по Пионерской парень решил вместе с холодильником. Правда техника принадлежала не ему, а собственнику квартиры. Не сказав хозяину квадратов ни слова, постоялец перевез холодильник марки LG, в другое жилье. Этим он причинил арендодателю ущерб в 6 тысяч рублей. Произошло это летом 2017 года.

Дело возбудили по статье «Кража». На разбирательство ушло около 4 месяцев. Уже в суде благовещенец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это, а также то, что у него есть маленький ребенок, но все же приговорил мужчину к реальному сроку. В колонии-поселения молодой человек проведет 2,5 года, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.