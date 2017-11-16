В Приамурье в частном доме при пожаре чуть не взорвались три баллона с газом

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Пожар произошел утром 16 ноября в частном доме села Красноярово Мазановского района. К моменту прибытия пожарных, строение уже горело открытым пламенем. В помещении находились три газовых баллона.

О возгорании по улице Луговой в селе Красноярово сообщили в 6 часов утра. Первое пожарное подразделение прибыло на место уже через две минуты. В это время крыша жилого дома по всей площади горела открытым пламенем. Жильцы успели покинуть дом самостоятельно.

Огнеборцы приступили к тушению. Когда они зашли в дом, увидели три баллона с газом. Их успели вынести. Если бы баллоны взорвались, пострадать мог не только горящий дом, но и соседние постройки.

Погорельцам пришлось на время переехать к родственникам. Дом сильно пострадал от огня. Сейчас устанавливается причина и виновник возгорания, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.