Благовещенец выиграл всероссийские соревнования по боксу

Фото: minsportamur.ru

Благовещенец Федор Шикунов стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Юность Сахалина», которые прошли в Южно-Сахалинске. На турнир приехали 116 спортсменов из восьми регионов России, а также из Беларуси и Донецкой Народной Республики.

Лучших выявляли в 19 весовых категориях и трех возрастных группах: 2001–2002, 2003 и 2004–2005 годов рождения.

Благовещенск представляли воспитанники ДЮСШ № 5: Федор Шикунов, Никита Гутенев, Виталий Марков, Данил Кувшинов. Тренер спортсменов – Андрей Семенов.

В возрастной группе спортсменов 2004–2005 годов рождения, в весовой категории до 40 килограммов уверенную победу одержал Федор Шикунов. На турнире он провел два боя против хозяев ринга, у которых было немного шансов противопоставить что-либо амурчанину.

Никита Гутенев, Виталий Марков и Данил Кувшинов завоевали бронзовые награды в своих группах, сообщает сайт областного минспорта.