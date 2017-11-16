Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:44 0

У приюта «Покров» в селе Садовом истекает срок аренды здания – власти пока молчат

У приюта «Покров» в селе Садовом истекает срок аренды здания – власти пока молчат

Чем ближе к зиме, тем активнее амурчане без определенного места жительства ищут себе теплое пристанище. Традиционно в это время увеличивается контингент в приюте для бездомных организации «Покров» в селе Садовом. Но останется ли у них теплая крыша над головой на зиму, пока неизвестно.

В доме в селе Садовое сейчас живут десять человек. Летом было восемь. Куратор приюта Виталий Михайлов объяснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что на зиму придут и другие люди. В приюте есть места еще для 16 человек. «Надеюсь, мест для желающих хватит, – рассказал Виталий Михайлов. – У меня только в позапрошлом году была проблема: желающих оказалось больше, чем мест».

Проблема в том, что сейчас неизвестно, смогут ли люди из приюта перезимовать в этом здании. «Идет процесс продления договора на дом в Садовом, – пояснил куратор приюта. – Срок аренды у нас заканчивается 26 ноября. Документы в областное министерство имущественных отношений мы подали, но до сих пор мне договор не вручают. Не говорят ни да, ни нет».

На протяжении всей недолгой истории у приюта в Садовом непростая судьба. Он был открыт православной епархией, которая получила помещение от центра «Доброта». Но уже через год, в 2014-м, епархия отказалась финансировать учреждение. Руководитель приюта, чтобы его сохранить, создал общественную организацию.

В 2017 году, в феврале, приют едва не оштрафовали и собирались закрыть, когда проверка Госпожнадзора выявила нарушения в проводке.

Сейчас снова встает вопрос: сможет ли в ближайшем будущем «Покров» дать приют бездомным, провести их социализацию. Как сообщает информационная служба «Эха Москвы в Благовещенске», для того чтобы помочь бездомному, необходим приемник для первичных мероприятий – санитарная обработка, обогрев, питание. Отчасти эти проблемы в городе решает центр «Доброта». На втором этапе необходимо восстановление документов, социализация.

Желающие помочь приюту «Покров» могут обратиться по адресу: село Садовое, улица Юбилейная 15. В первую очередь нужны продукты, деньги и вещи.

Просмотров всего: 114

#соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 78

Благовещенцы сняли, как уличный волонтер передает знакомым деньги (видео)
Общество 24

Вместо земли многодетным семьям хотят выдавать деньги
Общество

На улицах Благовещенска волонтеры студфонда призывают горожан помогать студентам
Общество 39

Дети из приюта Свободного смогут заниматься боксом бесплатно