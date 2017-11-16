У приюта «Покров» в селе Садовом истекает срок аренды здания – власти пока молчат

В доме в селе Садовое сейчас живут десять человек. Летом было восемь. Куратор приюта Виталий Михайлов объяснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что на зиму придут и другие люди. В приюте есть места еще для 16 человек. «Надеюсь, мест для желающих хватит, – рассказал Виталий Михайлов. – У меня только в позапрошлом году была проблема: желающих оказалось больше, чем мест».

Проблема в том, что сейчас неизвестно, смогут ли люди из приюта перезимовать в этом здании. «Идет процесс продления договора на дом в Садовом, – пояснил куратор приюта. – Срок аренды у нас заканчивается 26 ноября. Документы в областное министерство имущественных отношений мы подали, но до сих пор мне договор не вручают. Не говорят ни да, ни нет».

На протяжении всей недолгой истории у приюта в Садовом непростая судьба. Он был открыт православной епархией, которая получила помещение от центра «Доброта». Но уже через год, в 2014-м, епархия отказалась финансировать учреждение. Руководитель приюта, чтобы его сохранить, создал общественную организацию.

В 2017 году, в феврале, приют едва не оштрафовали и собирались закрыть, когда проверка Госпожнадзора выявила нарушения в проводке.

Сейчас снова встает вопрос: сможет ли в ближайшем будущем «Покров» дать приют бездомным, провести их социализацию. Как сообщает информационная служба «Эха Москвы в Благовещенске», для того чтобы помочь бездомному, необходим приемник для первичных мероприятий – санитарная обработка, обогрев, питание. Отчасти эти проблемы в городе решает центр «Доброта». На втором этапе необходимо восстановление документов, социализация.

Желающие помочь приюту «Покров» могут обратиться по адресу: село Садовое, улица Юбилейная 15. В первую очередь нужны продукты, деньги и вещи.