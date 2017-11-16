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16ноября
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АмГУ выиграл средства на обучение кадров для космодрома Восточный

АмГУ выиграл средства на обучение кадров для космодрома Восточный

Амурский госуниверситет в третий раз стал победителем конкурса Минобрнауки РФ «Новые кадры для ОПК». Вуз получит средства, которые пойдут на обучение студентов, собирающихся в будущем работать на космодроме Восточный.

В 2017 году в конкурсе приняли участие 64 высших учебных заведения России. Они представили экспертам свои идеи совершенствования содержания и технологии целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК. АмГУ отправил на конкурс проект по практико-ориентированной подготовке высококвалифицированных специалистов инженерно-технического профиля для эксплуатации наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный. Как сообщает пресс-служба вуза, данный проект ориентирован не на сугубо космические направления подготовки, а на обучение специалистов в области информационных технологий, энергетики, физики и геологии.

«В проект были включены сразу четыре образовательных модуля – это "Автоматизированные системы обработки информации и управления на стартовых технических комплексах", "Электроснабжение и эксплуатация объектов космодрома", "Физические основы радиолокационных систем" и "Применение геодезических методов и организация геологической службы для обслуживания инфраструктуры космических систем наземного обеспечения". Каждый модуль подразумевает введение в программу студентов дополнительных специализированных дисциплин и практик на космодроме Восточный», – говорит ответственный исполнитель проекта, проректор по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ Александр Остапенко.

В рамках проекта целевые договоры заключили с 25-ю студентами-третьекурсниками. Благодаря победе в конкурсе, вуз в 2017-2019 годах получит на их образование более 2 миллионов рублей. Средства пойдут на организацию дистанционных занятий для студентов со специалистами космодрома, проведение профориентационных мероприятий, повышение квалификации преподавателей и многое другое.

В качестве организации-партнера АмГУ выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который поможет в подготовке молодых людей, а также станет софинансировать программу университета.

После окончания обучения эти студенты станут сотрудниками ЦЭНКИ.

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#вузы #конкурсы #космодром #образование #студенты

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Комментарии
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    51 минута назад

    Благодаря победе в конкурсе, вуз в 2017-2019 годах получит на их образование более 2 миллионов рублей. Средства пойдут на организацию дистанционных занятий для студентов со специалистами космодрома, проведение профориентационных мероприятий, повышение квалификации преподавателей и многое другое. - То есть, деньги будут потрачены на непонятно что. Современный подход.

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