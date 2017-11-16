В белогорских школах появятся интеллектуальные столовые

Интеграцию цифровых инноваций в образовательный процесс обсудили сегодня в Белогорске. Система автоматизации школ «Пионер» с помощью универсальной карты школьника позволит организовать безналичную оплату питания в школьной столовой и проезда в общественном транспорте, реализовать систему контроля доступа в школу.

О возможности внедрения новой системы на совещании с участием представителей комитета по образованию и руководителей школ города рассказал руководитель малого инновационного предприятия БГПУ «Интеллектуальные технологии» Кирилл Юшан. Система автоматизации школ «Пионер» разработана специалистами предприятия.

Система состоит из нескольких модулей. Подробнее рассмотрели работу одного из них – «Интеллектуальная столовая». Аппаратно-программный комплекс предназначен для организации безналичной оплаты питания в школьной столовой по пластиковой карте, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Школьники могут получать питание в столовой как по скомплектованному меню, так и по меню со свободным выбором (это зависит от принципа организации питания в конкретной школьной столовой), предъявляя в качестве альтернативного способа оплаты карту школьника. Карты школьника пополняются без комиссии через удобный платежный терминал, установленный в школе. Там же можно проверить баланс счета и посмотреть историю платежей и внесений средств по карте школьника. Вся информация о владельце карты находится в базе данных сервиса. Для каждого обучающегося открывается лицевой счет, где содержится информация о текущем балансе.

«Интеллектуальная столовая» позволяет минимизировать очередь в столовых, уменьшив время на обслуживание и, соответственно, увеличив пропускную способность школьных буфетов за счет устранения из оборота наличных денег, поясняют специалисты. Родители получат возможность полностью контролировать средства, выделяемые на питание ребенку, через личный кабинет сервиса. Они могут устанавливать запреты на приобретение в столовых некоторых продуктов, определить лимит траты средств. Применение «Интеллектуальной столовой» исключает возможность использования учениками средств не по назначению.

Собравшимся рассказали об организационных и технических моментах установки системы. В ходе обсуждения у директоров образовательных организаций возник ряд вопросов, в том числе, по обучению персонала, действиям при утрате карты, поломки оборудования, возможностям пополнения счета, обслуживанию оборудования, программного обеспечения, стоимости внедрения проекта. Поступил вопрос и о возможности включения в проект системы оплаты платных образовательных услуг.

«Все рассчитывается индивидуально, с учетом специфики школ и тех продуктов, которые им нужны, – пояснил Кирилл Юшан. – Прежде чем внедрить проект, необходимо изучить организацию питания в школах Белогорска с тем, чтобы определить задачи и приоритеты образовательных организаций. Любую вашу задумку можем воплотить. Мы ждем ваши пожелания для того, чтобы в дальнейшем предложить конструктивную линию решения».