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16ноября
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сегодня, 17:08 0

Амурчане проявили небывалый интерес к обсуждению областного бюджета

Амурчане проявили небывалый интерес к обсуждению областного бюджета
Фото: 1news.zp.ua

Амурчане проявили небывалую активность в публичных слушаниях по проекту закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Жители области написали 88 вопросов и предложений по главному финансовому документу региона. Они были направлены либо в письменном, либо в электронном виде.

Как отметили в пресс-службе законодательного собрания области, это рекордное число вопросов, заданных про проекту закона о бюджете. Обычно их в два раза меньше.

Часть публикаций амурчан можно прочитать на сайте заксобрания. Жители региона интересуются разными сферами – долги Приамурья и кредиты; зарплаты; реконструкция набережной реки Амур в Благовещенске; меры соцподдержки; проблемы в сфере ЖКХ; здравоохранение; отлов безнадзорных животных; аварийное жилье; запуски с космодрома Восточный и другие. Некоторые амурчане оставили сразу по несколько вопросов и предложений.

Основной финансовый документ области депутаты рассмотрят в первом чтении 21 ноября на очередном заседании. Бюджет области на следующую трехлетку сформирован за счет собственных доходов. Целевая финансовая помощь будет учтена в поправках ко второму чтению проекта закона на основании проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенного в Государственную думу Российской Федерации.

Как сообщается на сайте заксобрания, в проекте сохранены все социальные обязательства перед жителями региона и наиболее значимые направления государственного сектора экономики – расходы на дорожную деятельность, сельское хозяйство, поддержку коммунальной отрасли. С 2018 года проектом предусмотрено увеличение объема дотаций местным бюджетам на 635 миллионов рублей.

К первому чтению закона представлены прогноз социально-экономического развития области на 2018-2020 годы, основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики области на предстоящую трехлетку, пояснительная записка, паспорта 13 государственных программ области, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов.

Также будет рассмотрен бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; изменения законов области о референдуме, об избирательной комиссии, о выборах губернатора, о транспортном налоге.

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#заксобрание

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