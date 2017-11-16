По улицам Благовещенска прокатился на сноуборде Дед Мороз (видео)

В соцсетях жители Благовещенска продолжают публиковать забавные, а подчас и опасные видео, снятые во время недавнего снегопада. Героем очередного ролика стал мужчина в костюме Деда Мороза, катавшийся по улицам областного центра.

Как видно на кадрах, горожанин ехал на сноуборде по заснеженным дорогам, держась за веревку, закрепленную на автомобиле. При этом его ничуть не смущал поток машин.

«А чем вы занимаетесь зимними вечерами?)) #зимапришла доска готова, надо только снега побольше!» – написал пользователь, который выложил видео.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в социальных сетях пользователи делились похожими видеороликами. В первом случае двое мужчин ехали, прицепившись к машине, во втором – мужчина катался на крыше автомобиля. Еще один «смельчак» прокатился по дороге в кресле.