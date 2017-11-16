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«Мои 80-е» – на Амур.инфо выбрали ещё одного победителя

«Мои 80-е» – на Амур.инфо выбрали ещё одного победителя

18 ноября в Grand Arena Ostrova пройдет «Дискотека 80-х». Ежедневно на Амур.инфо в конкурсе «Мои 80-е» разыгрывается пара билетов на мероприятие. Сегодня определился четвёртый победитель конкурса.

Победителем конкурса за 16 ноября становится пользователь под ником Blum, которая опубликовала воспоминание из детства:

– В начале 80-х мне было лет семь, брату – 9. Раздобыл брат где-то один рубль, пошли мы с ним в универмаг (было это в селе Ивановка). Ну, и он мне как девочке разрешил первой выбрать что я хочу. Глаз мой упал на шариковую ручку с кнопочкой, тогда она была в диковинку и стоила целых 75 копеек. Брат был не жадным и купил мне эту ручку, потом пошли в отдел фототоваров, хотел он купить упаковку фотобумаги, фотографии-то делать не умел, но там прикольно получались отпечатки рук и всяких предметов. Но, как оказалось, стоила эта бумага 26 копеек. В общем, братик психанул, развернулся и пошел домой, а я побрела за ним, склонив голову. И где-то на полпути, также идя с опущенной головой, вижу я на земле 1 копейку! Радости моей не было предела: кричу брату, что нашла копейку! Счастливые, мы возвращаемся в магазин и покупаем фотобумагу! Вот так раньше одна копейка много могла значить.

Конкурс «Мои 80-е» завершится 17 ноября – завтра будет разыгран последний комплект билетов на «Дискотеку 80-х». Условия конкурса: в комментариях к новости о конкурсе необходимо опубликовать фото, рассказ или стихотворение, отражающее отношение автора к 80-м годам. Редакция выберет самые оригинальные и интересные публикации.

Имя победителя будет опубликовано на сайте в 17 часов. Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим, и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький принц», Алиса Мон и группа «На-На».

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#конкурсы #концерты

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