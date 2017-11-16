Замгенпрокурора покритиковал амурских чиновников, не обеспечивающих теплоснабжение

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Замгенпрокурора объявил предостережения о недопустимости нарушений закона главам Зейского и Благовещенского районов. Они не обеспечили выполнение мероприятий по организации теплоснабжения на территории районов. Также предостережение получила руководитель Государственной жилищной инспекции области Светлана Федорченко. Она не принимала исчерпывающие меры к надлежащему исполнению полномочий по защите прав и законных интересов граждан, потребителей коммунальных услуг.

В работе межведомственного оперативного совещания по вопросам ЖКХ участвовали губернатор Амурской области, представители органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, прокуратуры области.

Юрий Гулягин отметил важность обсуждаемой темы с учетом климатических особенностей региона. Прокурор области Руслан Медведев указал, что большинство аварий на коммунальных объектах и участках инженерных сетей области происходят из-за ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями обязанностей по замене ветхих коммунальных сетей.

Правительство области не в полной мере исполняет расходные обязательства по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Министерства ЖКХ и экономического развития должным образом не осуществляли контроль реализации инвестиционных программ, программы капитального ремонта многоквартирных домов. Государственная жилинспекция области некачественно рассматривала обращения граждан, не принимала меры по привлечению виновных лиц к ответственности. Органы местного самоуправления несвоевременно подготавливали планы подготовки к отопительному периоду.

За период 2016-2017 года более чем двум тысячам жителей области произведена корректировка размера платы за потребленные коммунальные услуги в сторону уменьшения. Общая сумма уменьшения – более пяти миллионов рублей.

Юрий Гулягин ориентировал прокуроров на усиление надзора за исполнением органами государственной власти области, местного самоуправления и организациями коммунального комплекса законодательства при финансировании и проведении работ, связанных с прохождением отопительного периода, сообщает управления Генеральной прокуратуры РФ.