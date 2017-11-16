В Благовещенске из-за подозрительной сумки перекрыли проезд по Театральной

16 ноября в Благовещенске был временно перекрыт проезд по улице Театральной в районе кадетского корпуса. Здесь полиция оцепила территорию из-за подозрительного предмета – сумки. Как оказалось, она опасности не представляет.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», в полицию поступило сообщение от горожан об обнаружении на улице подозрительной сумки. Стражи порядка выехали на место, оцепили территорию и установили, что в сумке находились личные вещи и документы. Оцепление было снято.

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#происшествия

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Александр Авдеев