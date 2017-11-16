Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

В Благовещенске из-за подозрительной сумки перекрыли проезд по Театральной

В Благовещенске из-за подозрительной сумки перекрыли проезд по Театральной

16 ноября в Благовещенске был временно перекрыт проезд по улице Театральной в районе кадетского корпуса. Здесь полиция оцепила территорию из-за подозрительного предмета – сумки. Как оказалось, она опасности не представляет.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», в полицию поступило сообщение от горожан об обнаружении на улице подозрительной сумки. Стражи порядка выехали на место, оцепили территорию и установили, что в сумке находились личные вещи и документы. Оцепление было снято.

Просмотров всего: 679

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Сковородинском районе «черный» лесоруб незаконно пилил лиственницы
Происшествия 10

Автохам ехал по встречке на Калинина в Благовещенске (видео)

Происшествия

За регистрацию фирм-однодневок в Приамурье возбудили три уголовных дела
Общество

Сотрудники аэропорта в Экимчане делают памятник погибшему в авиакатастрофе пилоту