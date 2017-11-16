«Крылья»: история 4-летнего гения Данила

В рубрике «Крылья» очередная история ребенка, которому нужны родители. 4-летнего Данила в группе нескромно называют гением – мальчик развивается не по годам. Скучно ему не бывает, он всегда находит себе занятие. Данил обладает природной любознательностью и хорошим воображением, говорят воспитатели.

Данил попал в социально-реабилитационный центр летом. До этого три года жил в доме ребенка. Мальчик из неблагополучной семьи: родная мама отказалась от него ещё в младенчестве. Несмотря на это, из Данила выйдет настоящий гений, уверены воспитатели.

«Данил на фоне детей, которые у нас в группе, обучаем. Он включает логическое мышление. Если какой-то предмет или деталь в пазлах или в конструкторе не подходит, ребенок старается найти правильный. Он достигает своей цели. Бывает, иногда может заупрямиться. Если нет настроения, не станет чего-то делать. Допустим, с той же зарядкой. Но всё зависит от нас, взрослых, от педагога. Душевное тепло, улыбка – и ребенок к вам потянется», – рассказала воспитатель Наталья Юрчук.

Мальчик – лидер по натуре, а ещё хороший организатор. Он всегда готов прийти на помощь воспитателям или своим сверстникам.

«Он у нас мальчик спокойный, исполнительный. Любит принимать участие в играх, которые требуют высокой концентрации внимания. На занятиях Данил старателен, все инструкции принимает. На замечания реагирует адекватно. Развивается Данил в соответствии с возрастом. Он обладает навыками самообслуживания, самостоятельно одевается, обувается. Также аккуратен при приёме пищи», – отметила педагог-психолог Екатерина Савичева.

У мальчика есть большой потенциал к развитию. Но ему нужен индивидуальный подход. И, конечно, не обойтись без заботы родителей. В апреле Данилу исполнится 5 лет. Воспитатели и сам мальчик хотели был, чтобы свой день рождения он отметил в кругу семьи.

Линия для усыновителей: 8 (4162) 200-249.