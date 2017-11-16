Амурчане привезли 18 наград с дальневосточного турнира по карате

18 медалей разного достоинства привезли амурские каратисты с чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай каратеэ. Шестеро из них стали победителями в своих категориях.

Соревнования прошли в Хабаровске 11-12 ноября. В них приняли участие спортсмены Амурской региональной корпорации «Киокушинкай–кан».

По итогам состязаний на высшую ступень пьедестала взошли: Андрей Степин, Руслан Дробитько, Кирилл Волканов из Благовещенска, Александр Сараев из Ивановки, Ольга Батырева и Мария Гапонова из Свободного.

Трое спортсменов – Алексей Клещёв из Ивановки, Леонид Горопашный из Благовещенска и Илья Криворотенко из Циолковского – стали серебряными призерами. Еще девять спортсменов из Белогорска, Свободного, Райчихинска, Белогорска, Благовещенска заняли третьи места.

По результатам дальневосточных соревнований будет сформирована сборная Амурской области по киокусинкай карате для участия в турнирах российского и международного уровня.