В Сковородинском районе «черный» лесоруб незаконно пилил лиственницы

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В Сковородинском районе вблизи поселка Таежный выявили «черного» лесоруба. Сотрудники областного Пограничного управления и амурского лесничества пресекли порубку лиственниц с нарушением установленных правил.

Пограничники и участковый лесничий Сковородинского участка обнаружили жителя села Джалинда 1970 года рождения, который незаконно рубил лиственницу. Ущерб от его деятельности составил более 130 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по Сковородинскому району Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 пункта «г» статьи 260 УК РФ, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.