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16ноября
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сегодня, 13:29 2

Автохам ехал по встречке на Калинина в Благовещенске (видео)

Автохам ехал по встречке на Калинина в Благовещенске (видео)

В социальных сетях появилось видео грубого нарушения ПДД в Благовещенске. Легковой автомобиль пересек двойную сплошную и поехал по встречной полосе, опасно маневрируя.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» автор видео, ролик был снят на прошлой неделе на улице Калинина.

«Автомобиль ехал рядом со мной. Я двигалась в левой полосе по Калинина в сторону Пролетарской, он ехал по правой. Потом он обогнал меня и спокойно стоял впереди. Что ему взбрело в голову, что он решил ехать на встречную полосу, я так и не поняла», – сообщила горожанка.

Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 614

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    зачем закрыли номер??? надо его отловить (передать видео в дежурку), чтобы не угробил кого-нибудь...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    10 минут назад

    Какать сильно хотел. Чё тут непонятного.

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