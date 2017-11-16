Автохам ехал по встречке на Калинина в Благовещенске (видео)

В социальных сетях появилось видео грубого нарушения ПДД в Благовещенске. Легковой автомобиль пересек двойную сплошную и поехал по встречной полосе, опасно маневрируя.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» автор видео, ролик был снят на прошлой неделе на улице Калинина.

«Автомобиль ехал рядом со мной. Я двигалась в левой полосе по Калинина в сторону Пролетарской, он ехал по правой. Потом он обогнал меня и спокойно стоял впереди. Что ему взбрело в голову, что он решил ехать на встречную полосу, я так и не поняла», – сообщила горожанка.

Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28