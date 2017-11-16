За регистрацию фирм-однодневок в Приамурье возбудили три уголовных дела

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В октябре по факту регистрации фирмы на подставное лицо возбуждено три уголовных дела. Всего с начала года налоговая служба направила в правоохранительные органы 17 материалов. По пяти из них начали уголовное производство.

В одном из случаев житель областного центра за деньги согласился на свое имя подписать у нотариуса заявление о регистрации организации. Сведения о нем как о руководителе и учредителе внесли в базу данных налоговых органов. Между тем мужчина вести реальную предпринимательскую деятельность не собирался.

Фирмы-однодневки на подставных лиц оформляют мошенники. Через такие компании они уводят доход из-под налогообложения и обналичивают деньги. На роль «руководителей» обычно подбирают пенсионеров, студентов и даже тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Такие случаи выявляют в налоговых органах и сообщают об этом правоохранителям.

В амурском управлении ФНС предупреждают амурчан о том, что добровольно предоставив свой паспорт, гражданин также становится соучастником мошенников. Кроме того, с момента внесения сведений в госреестр юридических лиц как руководитель он несет административную и уголовную ответственность за деятельность организации. Ответственность предусмотрена и за регистрацию организации через подставных лиц – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или заключение до 3 лет.