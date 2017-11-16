В некоторых районах Приамурья выпадет слабый снег: прогноз погоды на 17 ноября

Фото: Pikabu

В Амурской области 17 ноября установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ветер выберет северное, северо-западное направление и разгонится до 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 17…22 градуса, по северу местами столбики термометров покажут 27…32 градуса ниже нуля. Днем на термометрах будет 8…13 градусов мороза, по северу при облачности – минус 18…23.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 4-9 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 17…19 градусов мороза, днем – минус 8…10, сообщает Амурский гидрометцентр.