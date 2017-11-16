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16ноября
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Сотрудники аэропорта в Экимчане делают памятник погибшему в авиакатастрофе пилоту

Сотрудники аэропорта в Экимчане делают памятник погибшему в авиакатастрофе пилоту

Памятник, сделанный руками работников аэропорта Экимчана, появится в скором времени на месте, где упал самолет Ан-2. Местные жители сами вызвались изготовить изваяние в память о погибшем пилоте. На памятнике установят табличку с именем члена экипажа.

Пилота, погибшего при крушении самолета 7 ноября, похоронили в родном городе – в Зее. Простились с ним 11 ноября.

Тем временем в Экимчане завершила работу комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая занимается расследованием авиакастрофы. Специалисты прибыли в поселок 9 ноября, на месте они проработали два дня, на третий – покинули Экимчан. О результатах работы пока не сообщается.

«На сегодняшний день по расследованию авиационного происшествия в районе аэропорта Экимчан работа комиссии МАК, следственного комитета и транспортной прокуратуры продолжается. О результатах говорить ещё рано. Отрабатываются все версии, в том числе и отказ авиационной техники. По окончании работы комиссии результаты расследования будут опубликованы. Официальный срок расследования – 30 суток», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

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#память #происшествия #транспорт

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