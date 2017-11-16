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16ноября
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сегодня, 11:26 1

В Циолковском разыскивают ушедшего из дома мужчину

В Циолковском разыскивают ушедшего из дома мужчину

В ЗАТО Циолковский разыскивают Вадима Брайера 1990 года рождения, который ушел из дома почти год назад. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Мужчина пропал 21 декабря 2016 года, за это время никакой информации о нем не поступало.

В полиции пояснили, что исчезновение Вадима Байера произошло внезапно.

Разыскиваемый выглядит на 26–27 лет, рост около 180–185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие. Носит бороду и усы.

На момент ухода он был одет в черную спортивную шапку, короткий черный пуховик, синие джинсы с потертостями, зимние ботинки на сплошной подошве черного цвета. Вся перечисленная одежда не по размеру разыскиваемому и визуально увеличивает его телосложение.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщить полиции Циолковского по телефонам: 8 (41643) 91-3-17, 91-4-90.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Год назад???!!!

    Как никогда вовремя спохватились........

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