Матери-одиночке из Тынды нужна помощь в лечении двухлетнего ребенка

Жительница Тынды собирает средства на лечение двухлетнего сына. Мальчику в год поставили диагноз ДЦП. С тех пор амурчанка Гузяль Харисова постоянно занимается лечением ребенка. Ежемесячно она тратит порядка 15-20 тысяч рублей. Но в этот раз сумма оказалась неподъемной для матери-одиночки. На курс реабилитации в Томске необходимы больше 100 тысяч рублей.

Как рассказала Гузяль Харисова, маленький Никита – второй ребенок. Старшей дочери 14 лет, девочка абсолютно здорова. Вторая беременность протекла хорошо, без патологий и осложнений. Но на 27-й неделе произошла отслойка плаценты – ребенок появился на свет в тяжелом состоянии.

«У нас была гидроцефалия. Плюс к этому он не хотел сам дышать. Легкие раскрылись у него, но были приступы, то есть он как бы замирал, будто забывал, как дышать. Был долгий период выхаживания, мы полтора месяца в реанимации провели, на кислородной подушке. Потом полтора месяца в отделении недоношенных и еще полтора месяца в отделении неврологии. Он попал домой, когда ему было почти 5 месяцев. Первый раз его прооперировали в месяц, ему поставили временный шунт. Потом в феврале поставили постоянный шунт, наблюдали в неврологии. Врачи говорили, что ребенок недоношенный, поэтому будут разные проблемы. Но надеялись, что все обойдется. В 10 месяцев шунт сломался, нам заменили его. А в год поставили диагноз ДЦП», – рассказала мама Никиты.

Мальчику 26 ноября исполнится два года. До сих пор он не ходит, не сидит. Умеет только ползать, переворачиваться и стоять, держаться за какую-либо опору. Со слов мамы, интеллект у ребенка сохранен, мальчик очень любознательный, проблем с речью нет. Нарушены двигательные функции, а также есть задержка психо-моторного развития.

«Мы много лечимся. Сейчас в Улан-Удэ приехали, лечимся у китайцев. Постоянно в разъездах, дома почти не живем. До 3-5 лет ребенок поддается восстановлению, поэтому если сейчас заниматься им, то в будущем можно избежать значительных проблем. Диагноз ДЦП, конечно, не исчезнет, но его можно научить ходить, обслуживать себя, социализировать ребенка в обществе», – поделилась Гузяль Сабитовна.

18 января 2018 года Никиту с мамой ждут в Томске. Там ему предстоит пройти месячный курс реабилитации в специальном центре для детей с ДЦП «Шаг вперед». Маме уже пришел счет на 104 тысячи рублей. Таких денег у нее нет.

«По-разному вообще за лечение платим, где-то 15-20 тысяч в месяц уходит. А тут сразу 100 тысяч, потому что комплексное лечение. Я одна воспитываю двух детей. Не работаю. Родственники помогают деньгами. Но сейчас сумма слишком большая. Родственники мне оплатят билеты и проживание, но на оплату услуг центра мы не соберем», – сказала мама Никиты.

Желающие помочь маленькому амурчанину могу перечислись деньги на карту Сбербанка: 4276 8030 2454 1506 (получатель Гузяль Сабитовна Х). Мобильный банк: 8-914-554-0134.