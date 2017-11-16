Два человека погибли при пожаре в Благовещенске

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В ночь на 16 ноября в Благовещенске случился пожар в двухквартирном жилом доме, расположенном в Линейном переулке. На месте происшествия пожарные обнаружили тела двоих погибших. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 23:56. На место через 5 минут прибыли три боевых расчета. Наблюдалось сильное задымление – горела одна из двух квартир в доме. Пожар локализовали в 00:07, еще через 3 минуты ликвидировали открытое горение.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», на месте ЧП были обнаружены тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1946 года рождения.

Специалисты рассматривают две версии возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электрооборудования.

Вторая квартира от огня не пострадала.