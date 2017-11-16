Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:14 0

Два человека погибли при пожаре в Благовещенске

Два человека погибли при пожаре в Благовещенске
Фото: sev.life

В ночь на 16 ноября в Благовещенске случился пожар в двухквартирном жилом доме, расположенном в Линейном переулке. На месте происшествия пожарные обнаружили тела двоих погибших. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 23:56. На место через 5 минут прибыли три боевых расчета. Наблюдалось сильное задымление – горела одна из двух квартир в доме. Пожар локализовали в 00:07, еще через 3 минуты ликвидировали открытое горение.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», на месте ЧП были обнаружены тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1946 года рождения.

Специалисты рассматривают две версии возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электрооборудования.

Вторая квартира от огня не пострадала.

Просмотров всего: 185

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурская авиабаза пополнилась новым вертолётом Ми-8Т
Происшествия 1

В Благовещенске в ДТП попал автомобиль скорой: пострадал ее водитель
Происшествия 3

В Магдагачи из-за аварии котельная не могла обогреть районную больницу
Происшествия 6

Амурчанин зарезал пенсионерку в Санкт-Петербурге