Амурским военным впервые поставили новые огнеметные системы «Солнцепек»

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Офицеры подразделения РХБ защиты, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе-изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», созданных на базе танка Т-72. Такие машины в это подразделение поступят впервые.

До конца 2017 года приемку новой техники планируется завершить, сообщает сайт Минобороны.

Огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Как сообщает «Интерфакс», эти подразделения планируется комплектовать на 100 % военнослужащими по контракту.