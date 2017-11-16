Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:19 0

Амурским военным впервые поставили новые огнеметные системы «Солнцепек»

Амурским военным впервые поставили новые огнеметные системы «Солнцепек»
Фото: mil.ru

Офицеры подразделения РХБ защиты, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе-изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», созданных на базе танка Т-72. Такие машины в это подразделение поступят впервые.

До конца 2017 года приемку новой техники планируется завершить, сообщает сайт Минобороны.

Огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Как сообщает «Интерфакс», эти подразделения планируется комплектовать на 100 % военнослужащими по контракту.

Просмотров всего: 242

#военные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурская авиабаза пополнилась новым вертолётом Ми-8Т
Общество 5

Жители Возжаевки смогут высказать свои пожелания по поводу развития бывшего военного городка
Общество 1

В Приамурье проверили в действии новые пожарные танки
Общество 45

Россия стала первой в мире по количеству танков и БМП