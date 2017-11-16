Амурская авиабаза пополнилась новым вертолётом Ми-8Т

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15 ноября состоялось торжественное вручение вертолета Ми-8Т работникам Амурской авиабазы. Его доставили с Омского завода гражданской авиации. Вертолёт прошел все этапы заводских испытаний, где протестировали бортовое оборудование, системы навигации и радиолокационные комплексы.

«Сегодня хороший праздник для нашего управления авиалесоохраны. Мы взяли в лизинг вертолет. Это одна из боевых единиц, которая понадобится нам в пожароопасный период. Такая техника нам нужна бесспорно, потому что особенность нашей области в том, что она имеет большую территорию. Поэтому нам нужна оперативность в тушении лесных пожаров и оказании оперативной помощи людям», – прокомментировал губернатор Амурской области Александр Козлов и вручил авиаторам свидетельство о регистрации права на воздушное судно.

Ми-8Т — многофункциональный вертолет, сферы применения которого расширяются за счет постоянной модернизации и возможности оснащения его широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет имеет возможность применения в широком диапазоне условий и температур (от – 50 до + 50 градусов Цельсия), прост в эксплуатации и обслуживании. Он будет задействован для защиты и охраны лесов, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевозки пассажиров, а также для оказания первоочередных аварийно-спасательных работ, в том числе при стихийных бедствиях. Кроме того, он будет привлекаться к наблюдению за паводковой обстановкой и к выполнению других задач.

В настоящее время в состав авиабазы входит 9 единиц самолётов Ан-2, две единицы их турбовинтовой версии ТВС-2МС и 5 вертолётов Ми-8Т.

На территории Российской Федерации Амурская авиабаза является одной из немногих авиабаз по авиационной охране лесов, имеющих в своём составе авиационный отряд, и единственной, осуществляющей задачи по перевозке пассажиров в труднодоступные районы области и спасению жизни людей.