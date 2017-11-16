В Благовещенске в ДТП попал автомобиль скорой: пострадал ее водитель

Фото: instagram.com/blag_dtp

Утром 16 ноября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля, в том числе машина скорой помощи. Остальные участники аварии – легковушки Nissan Tiida и Toyota Corolla Spacio, сообщает ИА «Сканер».

По словам водителя Spacio, он вместе со скорой ехал по улице Горького. Авария случилась, когда медики стали поворачивать во двор: их машина зацепила Spacio, а после врезалась в Tiida, которая выезжала со двора. В ДТП пострадал водитель скорой помощи: мужчина выпал из кабины авто.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев