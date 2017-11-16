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16ноября
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сегодня, 09:48 1

Итоги опроса: амурчан больше всего волнуют жилищные проблемы

Итоги опроса: амурчан больше всего волнуют жилищные проблемы
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Центр социальных инноваций «Черный куб» в ноябре провел новое социологическое исследование. Специалисты попросили жителей Дальнего Востока назвать самые важные проблемы для их регионов. В опросе приняли участие почти 9 тысяч человек, каждый мог назвать от 1 до 3 проблем.

Как оказалось, жители Амурской области самыми важными считают жилищные трудности и связанные с ветхим жильем. На втором месте – алкоголизм и наркомания. Замыкают топ-3 проблемы отдаленности и в сфере транспорта. Также упоминается, что жителей Приамурья волнует состояние реки Амур.

Для сравнения: самой важной проблемой региона жители Приморского края назвали сложное финансовое положение граждан, Хабаровского края – подорожание проезда в общественном транспорте, Сахалинской области – уменьшение количества рыбы, ЕАО – низкие зарплаты.

В целом по Дальнему Востоку в топ-3 самых важных проблем вошли: проблемы в отдаленности и в сфере транспорта; сложное финансовое положение граждан; жилищный вопрос и проблемы в сфере ЖКХ.

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    49 минут назад

    Самая важная проблема СЛОЖНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН, а от сюда вытекают и все остальные. А состояние реки Амур полностью зависит от способности региональной власти не допускать варварского "ОТЛОВА" рыбы в период нереста. Ещё один такой заезд москалей, и можно забыть о рыбе в Амуре и в последствии о самом Амуре - батюшке. И сам народ, массово выходящий на праздники, не мог дать пинка варварам, и не дать превратить свой город, как и всю Амурскую область в помойку.

    Пока нет в народе единства - так и будет. Наши прадеды осваивали эту землю для комфортного проживания, а потомки из московии постоянно тявкают о том, что земля пустует, и нужно отдать её Китаю, что частично уже сделано. При царе, российская империя прирастала территориями, СССР их сохранил, а это ОПГ во власти только раздаёт за немалые денежки. Отсюда и материальное положение граждан. Амурская область при СССР сама себя кормила, да ещё и Север. ЭХ......

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