Итоги опроса: амурчан больше всего волнуют жилищные проблемы

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Как оказалось, жители Амурской области самыми важными считают жилищные трудности и связанные с ветхим жильем. На втором месте – алкоголизм и наркомания. Замыкают топ-3 проблемы отдаленности и в сфере транспорта. Также упоминается, что жителей Приамурья волнует состояние реки Амур.

Для сравнения: самой важной проблемой региона жители Приморского края назвали сложное финансовое положение граждан, Хабаровского края – подорожание проезда в общественном транспорте, Сахалинской области – уменьшение количества рыбы, ЕАО – низкие зарплаты.

В целом по Дальнему Востоку в топ-3 самых важных проблем вошли: проблемы в отдаленности и в сфере транспорта; сложное финансовое положение граждан; жилищный вопрос и проблемы в сфере ЖКХ.