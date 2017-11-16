В Приамурье конфисковали меховые изделия почти на 13 миллионов рублей

За 2016 и 2017 годы амурское управление Роспотребнадзора провело девять проверок соблюдения требований, установленных к маркировке меховых изделий. Речь идет о контрольных идентификационных знаках (КиЗах). В результате была приостановлена реализация 347 меховых изделий на общую сумму 12,8 миллиона рублей.

Материалы проверок направлены в суд для решения вопроса о конфискации товаров, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов, меховые изделия без КиЗ конфискованы.

Два материала проверок направлены в УМВД России по Амурской области для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По одному из них принято решение о возбуждении уголовного дела, одно дело находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, в октябре-ноябре 2017 года управлением Роспотребнадзора по Амурской области проведено 13 внеплановых проверок организаций торговли, занимающихся продажей продукции лёгкой промышленности. В течение 2017 года было проведено ещё 14 внеплановых проверок по обращениям потребителей и одна плановая проверка.

В результате проведённых мероприятий снято с реализации 680 предметов детской одежды и обуви, не соответствующих требованиям «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков» и 1 177 предметов одежды и обуви для взрослых, не соответствующих требованиям «О безопасности продукции лёгкой промышленности», в основном производства КНР.

Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок, – отсутствие маркировки с информацией о товаре и изготовителе, несоответствие маркировки установленным требованиям, отсутствие документов, подтверждающих безопасность (деклараций, сертификатов), несоответствие реализуемой продукции лёгкой промышленности установленным требованиям безопасности.

О фактах продажи продукции лёгкой промышленности без маркировки, сомнительного качества (наличие резкого неприятного запаха, неустойчивой окраски и так далее), без документов, подтверждающих безопасность, амурчан просят информировать управление Роспотребнадзора по Амурской области по телефону горячей линии (4162) 20-20-20.