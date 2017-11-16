В Магдагачи из-за аварии котельная не могла обогреть районную больницу

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В среду, 15 ноября, в котельной, которая отапливает центральную районную больницу, сломался дымосос. Из-за этого в течение дня котельная не работала на полную мощность.

Поломку основного дымососа обнаружили 15 ноября в 10:30. При запуске резервного дымососа сгорел электродвигатель, после чего вышел из строя основной дымосос.

«Основной дымосос работал, но плохо, не было тяги, из-за этого котел работал не на полную мощность. Температура не поднималась до нужного режима», – рассказал первый заместитель главы Магдагачинского района Сергей Якимов.

В тот же день к 20 часам неполадка была устранена. Основной дымосос запущен на полную мощность. Котельная работает в штатном режиме. Неполадки устраняли четыре специалиста ООО «ЖКХ Ресурс».

16 ноября 2017 года в котельной установят новый резервный дымосос для использования его мощности в большие морозы, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.