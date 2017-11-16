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В Магдагачи из-за аварии котельная не могла обогреть районную больницу

В Магдагачи из-за аварии котельная не могла обогреть районную больницу
Фото: rescuero.com

В среду, 15 ноября, в котельной, которая отапливает центральную районную больницу, сломался дымосос. Из-за этого в течение дня котельная не работала на полную мощность.

Поломку основного дымососа обнаружили 15 ноября в 10:30. При запуске резервного дымососа сгорел электродвигатель, после чего вышел из строя основной дымосос.

«Основной дымосос работал, но плохо, не было тяги, из-за этого котел работал не на полную мощность. Температура не поднималась до нужного режима», – рассказал первый заместитель главы Магдагачинского района Сергей Якимов.

В тот же день к 20 часам неполадка была устранена. Основной дымосос запущен на полную мощность. Котельная работает в штатном режиме. Неполадки устраняли четыре специалиста ООО «ЖКХ Ресурс».

16 ноября 2017 года в котельной установят новый резервный дымосос для использования его мощности в большие морозы, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.

Просмотров всего: 224

#ЖКХ #здоровье #происшествия #энергетика

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Чё - вчера было какое то особое положение звёзд на небе или солнечная вспышка произошла ранее?

    Сломались АЖ 2 Дымососа!!! Эта вабще ржака.

    Мож ... это .... попросите впредь сметчиков и проектировщиков закладывать 4 штуки дымососа на одну дымовую трубу.

    1 основной;

    1 резервный;

    1 резервный для резервного;

    1 на случай ядерной войны.

    ну а про мощности в большие морозы (это наверное новая еденица измерения - "большой мороз") - я лучше промолчу.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Гаранту отчитались о подготовке к отопительному сезону области. Наверное, как обычно после старого отопительного разогнали всех, уволили, чтобы не платить работягам, перед новым набрали. А ремонт и не делали, все по ходу пьесы отопительного нового, дабы расходы снизить.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Артюхина В.А.

    Чё - вчера было какое то особое положение звёзд на небе или солнечная вспышка произошла ранее?

    Сломались АЖ 2 Дымососа!!! Эта вабще ржака.

    Мож ... это .... попросите впредь сметчиков и проектировщиков закладывать 4 штуки дымососа на одну дымовую трубу.

    1 основной;

    1 резервный;

    1 резервный для резервного;

    1 на случай ядерной войны.

    ну а про мощности в большие морозы (это наверное новая единица измерения - "большой мороз") - я лучше промолчу.



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