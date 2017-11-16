До 13 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 16 ноября

Фото: bashtanka.info

В Амурской области 16 ноября будет малооблачно, без осадков. Ветер дует с северо-запада, запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит минус 8…13 градусов, местами по крайним северным районам – минус 15…20 градусов.

В Благовещенске рано утром было 18 градусов мороза. Западный ветер в течение дня разгонится до 1-3 метров в секунду. В городе будет малооблачно, без осадков. Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 7…9 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL