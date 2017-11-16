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16ноября
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сегодня, 09:04 4

Цены на красную икру стремятся к 4 тысячам: обзор прессы

Цены на красную икру стремятся к 4 тысячам: обзор прессы
Фото: www.kp.ru

О чем пишут сегодняшние и не только сегодняшние газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начну я с главной газеты страны. На первой полосе читаю: «Театр теперь непопулярен. Это понятно, какие уж тут развлечения, когда с зарплатами кавардак и по пенсиям много неясного. Лишние билетики, конечно, кое-где спрашивают. Но повального, прежнего ажиотажа у театральных подъездов не наблюдается. Театральный бум кончился».

Странная позиция газеты, подумал я, вспоминая переполненные залы нашего Амурского театра драмы и ОКЦ. А потом заметил, что читаю я хоть и главную газету страны, да страна была не Россия, а СССР, и газета не «Российская», а «Правда». Прикол, да?

Давайте, посмотрим, о чём еще здесь пишут…

Также в номере

Еще в издании есть симпатичная фотография – народный депутат СССР митрополит Питирим с глубоким вниманием читает газету «Правда».

Еще я с интересом прочел о победителе Всесоюзного конкурса имени Глинки 27-летнем оперном певце Дмитрии Хворостовском, который выступает по большей части за границей, а в родной стороне его и не видно. Корреспондент газеты с фамилией Лютый, очень похожей на псевдоним, рассказывает, что Хворостовский, который «в своих модного покроя рубахе и брюках, в круглых очках «а-ля Джон Леннон» не очень-то напоминал оперного певца».

Очень, согласитесь, интересная газета. «Правда» называется. Дата выпуска – март 1990 года.

Об этом пишут все

Не могу не отметить, что я весь обзор посвятил бы «Правде», где по сегодняшним меркам действительно много необычного, порой, неожиданного, но на очереди другие газеты.

В «Амурской правде» говорится о том, что к Новому году килограмм красной икры подорожает до 4 тысяч рублей. Это к Новому году. А уже сейчас ее продают за 3 200-3 500 рублей.

Об икре и «Комсомольская правда» – под броским заголовком «Конец икры?» говорится о том, что многим из нас повезло: мы знаем её вкус. А грядущие поколения будут знать вкус икры синтетической.

Вам статья

В «Амурской правде» еще говорится о том, что после снегопада в области активизировались браконьеры, что и понятно: животных становится легче выследить по следам – это раз. А второе – зверю труднее передвигаться.

Еще не пропустите материал об обладателе дальневосточного гектара Денисе Иванове, который планирует использовать землю для разведения хищных птиц.

Ну и уж коль скоро заговорили о животных, отмечу еще и заметку о 24 взрослых кошках, живущих в двухкомнатной квартире 72-летней пенсионерки. Даме нечем кормить всю эту ораву – пенсии не хватает, и она просит помочь.

На посошок

Завершаю обзор статьей Андрея Анохина, рассуждающего на тему череды секс-скандалов, потрясающих загнивающее капиталистическое общество. Подвергнув остракизму отсутствие морали и нравственности у жителей Европы и Америки, слепое поклонение золотому тельцу, журналист взглянул на проблему и со стороны россиянина. И сделал вывод, что, упаси, господь, подобное поветрие начнется у нас: полстраны можно будет смело записать в распутники и содрать большую компенсацию. А и верно: уж если вспомнить все те коленки, к которым…

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#СМИ

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Пусть продавцы и производители икру за такую цену сами кушают....

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    беда прям.

    Товар мля первой необходимости.

    З.Ы. Крузаки тоже подорожали..

  • Статист

    Статист
    56 минут назад

    Как говорил герой Леонида Быкова - "Все нормально, падаю!" (С)

    По мнению специалистов, причина – увеличившийся спрос на икру лососевых в Японии. Камчатские компании стали отправлять больше икры за рубеж, но меньше – в регионы Дальнего Востока.

    «Думаю, дело в том, что в этом году японцы выловили очень мало красной рыбы в море и теперь проявляют ажиотажный спрос на икру, произведенную на российском Дальнем Востоке. Наши компании увеличили поставки этого деликатеса в Японию, так что объем этого деликатеса на рынке дальневосточного региона снизился», – прокомментировал ситуацию «Интерфаксу» владелец сети камчатских супермаркетов «Шамса» Рашид Шамоян.

    По оценке Шамояна, цены на икру в магазинах края выросли примерно на 30 %. При этом предприниматель отметил, что на данный момент дефицита деликатеса в регионе нет. По его мнению, стоимость икры в этом сезоне больше не увеличится, а запасов хватит до начала лета.

    - Все подробности: https://kam24.ru/news/main/20171115/53782.html#sthash.nsUyq7Xf.dpuf

  • Туж2

    Туж2
    17 минут назад

    Гениально, оказывается увеличился спрос...

    И проклятые буржуи скупили все...

    ну-ну.

    мож количество рыбы уменьшилось..

    мозги включите

    когда рядом рванул "морской Чернобыль"

    вы что думали рассосется?

    Хотя да - рыба уже начала рассасываться.

    З.Ы. А вы верьте что проклятые буржуи скупили всю икру. Вдруг..

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