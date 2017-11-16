Цены на красную икру стремятся к 4 тысячам: обзор прессы

Фото: www.kp.ru

О чем пишут сегодняшние и не только сегодняшние газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начну я с главной газеты страны. На первой полосе читаю: «Театр теперь непопулярен. Это понятно, какие уж тут развлечения, когда с зарплатами кавардак и по пенсиям много неясного. Лишние билетики, конечно, кое-где спрашивают. Но повального, прежнего ажиотажа у театральных подъездов не наблюдается. Театральный бум кончился».

Странная позиция газеты, подумал я, вспоминая переполненные залы нашего Амурского театра драмы и ОКЦ. А потом заметил, что читаю я хоть и главную газету страны, да страна была не Россия, а СССР, и газета не «Российская», а «Правда». Прикол, да?

Давайте, посмотрим, о чём еще здесь пишут…

Также в номере

Еще в издании есть симпатичная фотография – народный депутат СССР митрополит Питирим с глубоким вниманием читает газету «Правда».

Еще я с интересом прочел о победителе Всесоюзного конкурса имени Глинки 27-летнем оперном певце Дмитрии Хворостовском, который выступает по большей части за границей, а в родной стороне его и не видно. Корреспондент газеты с фамилией Лютый, очень похожей на псевдоним, рассказывает, что Хворостовский, который «в своих модного покроя рубахе и брюках, в круглых очках «а-ля Джон Леннон» не очень-то напоминал оперного певца».

Очень, согласитесь, интересная газета. «Правда» называется. Дата выпуска – март 1990 года.

Об этом пишут все

Не могу не отметить, что я весь обзор посвятил бы «Правде», где по сегодняшним меркам действительно много необычного, порой, неожиданного, но на очереди другие газеты.

В «Амурской правде» говорится о том, что к Новому году килограмм красной икры подорожает до 4 тысяч рублей. Это к Новому году. А уже сейчас ее продают за 3 200-3 500 рублей.

Об икре и «Комсомольская правда» – под броским заголовком «Конец икры?» говорится о том, что многим из нас повезло: мы знаем её вкус. А грядущие поколения будут знать вкус икры синтетической.

Вам статья

В «Амурской правде» еще говорится о том, что после снегопада в области активизировались браконьеры, что и понятно: животных становится легче выследить по следам – это раз. А второе – зверю труднее передвигаться.

Еще не пропустите материал об обладателе дальневосточного гектара Денисе Иванове, который планирует использовать землю для разведения хищных птиц.

Ну и уж коль скоро заговорили о животных, отмечу еще и заметку о 24 взрослых кошках, живущих в двухкомнатной квартире 72-летней пенсионерки. Даме нечем кормить всю эту ораву – пенсии не хватает, и она просит помочь.

На посошок

Завершаю обзор статьей Андрея Анохина, рассуждающего на тему череды секс-скандалов, потрясающих загнивающее капиталистическое общество. Подвергнув остракизму отсутствие морали и нравственности у жителей Европы и Америки, слепое поклонение золотому тельцу, журналист взглянул на проблему и со стороны россиянина. И сделал вывод, что, упаси, господь, подобное поветрие начнется у нас: полстраны можно будет смело записать в распутники и содрать большую компенсацию. А и верно: уж если вспомнить все те коленки, к которым…