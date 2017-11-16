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16ноября
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Для игрушек с иностранных интернет-магазинов могут закрыть границу

Для игрушек с иностранных интернет-магазинов могут закрыть границу
Фото: poddelok.net

Инициативу о запрете на ввоз в Россию несертифицированных игрушек и других детских товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах, рассмотрят чиновники. Вопрос поднимут на декабрьском заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщили в пресс-службе Минпромторга «Известиям».

В 2017 году в страну, по прогнозам экспертов, ввезут более 15 миллионов детских товаров. До 90 % покупок, приобретенных на зарубежных интернет-площадках, не имеют сертификатов, подтверждающих качество, и представляют потенциальную опасность для здоровья детей. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в Минромторг с предложением запретить ввоз в Россию несертифицированных игрушек и других детских товаров из зарубежных онлайн-магазинов.

«С учетом особой важности этой товарной категории для наших граждан, предложения экспертного сообщества после доработки будут вынесены для обсуждения на очередном заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Оно состоится в начале декабря», – сообщили в ведомстве.

Если изменения в нормативные акты будут внесены, отправителя обяжут приложить к посылке сертификат. При его наличии никаких препятствий на границе не возникнет. Принятие новых правил потребует внесения изменений в Таможенный кодекс и заключения дополнительные соглашения между странами Евразийского экономического союза.

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#дети #торговля

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