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15 ноября 2017, 20:37 2

В Приамурье стали обучать по новой специальности – «Пожарный техник»

В Приамурье стали обучать по новой специальности – «Пожарный техник»

Благовещенским школьникам предлагают получить новую специальность «Пожарный техник». Первый набор провели в Амурском аграрном колледже. Это единственное учебное заведение в регионе, где готовят таких специалистов. Также в колледже открыли еще одну специальность, которая входит в топ-50 самых востребованных.

Спасать людей теперь учат будущих пожарных в Амурском аграрном колледже. Сегодня, 15 ноября, у них прошло занятие в музее МЧС.

«Музей не одно десятилетие имеет для Благовещенска большое значение в вопросах обучения и школьников и детей. Здесь мы всё найдём – начиная от прохождения службы в пожарной охране, кончая пожарно-профилактическими мероприятиями и теми примерами, к чему приводят пожары. Здесь также есть снаряжение, оборудование по пожарной безопасности. Поэтому информацию первоначальную мы можем получить из этого музея», – рассказал преподаватель Амурского аграрного колледжа Александр Ингаватов.

Амурский аграрный колледж первый в Приамурье открыл специальность «Пожарный техник». До этого за таким образованием амурчане ездили в Хабаровск.

Благовещенец Сергей Царьков решил стать пожарным, когда спас тонущего человека с собакой. Это произошло летом 2016 года. После молодому человеку, который на тот момент был учащимся лицея № 6, вручили награду от МЧС.

«Эта работа для людей, которые могут пожертвовать собой и для довольно-таки храбрых», – поделился студент 1 курса Амурского аграрного колледжа Сергей Царьков.

В аграрном колледже в этом году открылась еще одна специальность – «Программист». Сейчас студенты изучают основы информатики, но скоро смогут разрабатывать веб-сайты. Эта специальность входит в топ-50 востребованных профессий на рынке труда.

«Навыки работы в электронных таблицах нужны везде, даже для составления домашнего бюджета. В частности они могут оказывать поддержку информационную на любом предприятии, потому что необходимо вести расчёты, необходимо вести учёт документа, то естьт работа в приложениях. Причём уверенная работа в Сети», – отметила преподаватель информатики Амурского аграрного колледжа Галина Духовная.

Стать программистом в этом году пожелали 25 человек, для поступления на эту специальность нужны были только результаты экзаменов. А вот будущим пожарным пришлось сдавать физическую подготовку. Выбрали 25 сильнейших. Все студенты обучаются бесплатно. Первый выпуск по этим специальностям в аграрном колледже состоится через 4 года.

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#жизнь #МЧС #ссузы

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