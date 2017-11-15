Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
15 ноября 2017, 20:25 4

Благовещенцам вновь рассылают извещения о проверке водяных счетчиков

Благовещенцам вновь присылают извещения о проверке водяных счетчиков. При этом бумаги выглядят как официальные квитанции – с печатями, подписями и ссылками на федеральный закон, согласно которому приборы должны пройти обязательную метрологическую проверку, иначе они непригодны для работы. В извещении горожан настоятельно призывают в ближайшее время провести проверку приборов учета воды.

Корреспондент «Альфа-канала» позвонил по указанному телефону и узнал, что стоимость процедуры составляет 2,5 тысячи рублей. Для этого прибор нужно снять и привезти в некую лабораторию. Очередей, как сказали в компании, нет.

В АКС получателям рекламных извещений советуют не спешить, а заглянуть в паспорт прибора и проверить срок его эксплуатации.

«Если вам присылают подобные квитанции, не нужно их путать с извещениями АКС. Здесь нигде не обозначено, что это мы рассылаем. Если вам пришло извещение о необходимости поверки приборов учета либо его замены, пожалуйста, посмотрите паспорта своих приборов учета. В них обозначен срок эксплуатации – сколько ваш прибор учета может работать без последующей поверки. Если вы эксплуатируете прибор около шести лет, вполне возможно вам пора его заменить», – сказала начальник пресс-службы АО «АКС» Светлана Соловьева.

Поверку приборов учета могут выполнить только лицензированные организации. Их в Благовещенске не больше пяти. А опломбировку счетчиков в АКС проводят бесплатно. Те, кто сомневается в подлинности квитанций, найденных в почтовых ящиках, могут позвонить в АКС по телефону 77-21-42.

Просмотров всего: 948

#ЖКХ #закон

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Судя из ответа АКС, они явно с этим повязаны. Мошенники...

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    У меня то же такое мнение сложилось

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Нет счетчиков-нет проблем!

  • paravis

    paravis
    22 минуты назад

    Мышы кололись, плакали, но ели кактус. Уже тысячу раз говорено, что такая бумажка-агрессивная реклама.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Жители Возжаевки смогут высказать свои пожелания по поводу развития бывшего военного городка
Общество 3

Жильцы благовещенской пятиэтажки мерзнут из-за капитального ремонта крыши (видео)
Происшествия 1

В Благовещенске из теплотрассы бьет струя пара
Происшествия 1

Охотник в Сковородинском районе понесет наказание за жадность