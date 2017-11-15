Благовещенцам вновь рассылают извещения о проверке водяных счетчиков

Благовещенцам вновь присылают извещения о проверке водяных счетчиков. При этом бумаги выглядят как официальные квитанции – с печатями, подписями и ссылками на федеральный закон, согласно которому приборы должны пройти обязательную метрологическую проверку, иначе они непригодны для работы. В извещении горожан настоятельно призывают в ближайшее время провести проверку приборов учета воды.

Корреспондент «Альфа-канала» позвонил по указанному телефону и узнал, что стоимость процедуры составляет 2,5 тысячи рублей. Для этого прибор нужно снять и привезти в некую лабораторию. Очередей, как сказали в компании, нет.

В АКС получателям рекламных извещений советуют не спешить, а заглянуть в паспорт прибора и проверить срок его эксплуатации.

«Если вам присылают подобные квитанции, не нужно их путать с извещениями АКС. Здесь нигде не обозначено, что это мы рассылаем. Если вам пришло извещение о необходимости поверки приборов учета либо его замены, пожалуйста, посмотрите паспорта своих приборов учета. В них обозначен срок эксплуатации – сколько ваш прибор учета может работать без последующей поверки. Если вы эксплуатируете прибор около шести лет, вполне возможно вам пора его заменить», – сказала начальник пресс-службы АО «АКС» Светлана Соловьева.

Поверку приборов учета могут выполнить только лицензированные организации. Их в Благовещенске не больше пяти. А опломбировку счетчиков в АКС проводят бесплатно. Те, кто сомневается в подлинности квитанций, найденных в почтовых ящиках, могут позвонить в АКС по телефону 77-21-42.