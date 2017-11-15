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15 ноября 2017, 20:07 3

Амурчанин зарезал пенсионерку в Санкт-Петербурге

Амурчанин зарезал пенсионерку в Санкт-Петербурге
Фото: Sputnik Узбекистан

В Санкт-Петербурге следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство». В одном из домов из домов по улице Малой Балканской было обнаружено тело 77-летней женщины с колото-резаным ранением. Подозреваемым является уроженец Амурской области.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении преступления задержан 52-летний мужчина. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, обвиняемый вечером 29 октября 2017 года, находясь в вышеуказанной квартире, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом потерпевшую. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По информации местных СМИ, подозреваемый – уроженец Амурской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает управление следственного комитета по Санкт-Петербургу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Ой-ой, ну прямо Родион Раскольников. Только тупой, стареющий и пьяный.

  • paravis

    paravis
    20 минут назад

    Ну всё. Амурка-сплошной криминал.

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