Благовещенск присоединится к всероссийской акции «День неизвестного солдата»

В Благовещенске 3 декабря в 10:00 состоится всероссийская акция «День неизвестного солдата». Ее проведет Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» совместно с муниципальным штабом ВОД «Волонтёры Победы» в рамках Дней единых действий.

Участники всероссийской акции соберутся около мемориального комплекса на площади Победы, возложат цветы к памятнику и минутой молчания почтут память героев. Гостям и жителям города, желающим принять участие в акции, необходимо взять с собой цветы. По вопросам проведения акции обращаться по телефону: 33-23-26, сообщает мэрия Благовещенска.

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Екатерина PL