На втором этаже ТРЦ «Острова» появились гоночные автомобили

В Благовещенске открылась выставка, ради которой на второй этаж торгового центра «Острова» пришлось загонять автомобили. Автомобильная федерация презентовала там фотографии с соревнований, а для привлечения зрителей выставили машины, на которых амурские гонщики не раз побеждали на соревнованиях.

Например, на одном из авто губернатор области и благовещенский гонщик устроили совместный дрифт-заезд. В «тойоту чайзер» ее владелец вложил немало сил и средств.

«На этом автомобиле побеждали мы не раз. И не только на местном уровне. В этом году тачка прибыла сюда. Она постоянно где-то в разъездах. Я притащил её сюда, чтобы поднимать уровень дрифта в Амурской области. Выступил на местном чемпионате, не ради медальки, а ради красивого зрелища, привлечения внимания к этому вижу спорта», – поделился гонщик Макар Черныш.

Организаторы выбрали самые зрелищные фотографии с мероприятий прошедшего сезона. Среди них и снимки фотографа Амур.инфо Василия Романенкова.

«Здесь мы отобразили все дисциплины, которые проходят на территории Амурской области. Это и трофи, и ралли. Одно из новшеств – мы любительский спорт переводим в профессиональный. Ребята будут получать лицензии, в связи с чем будут получать разряды. Им будет проще получить того же кандидата в мастера спорта», – отметил исполнительный директор Амурского отделения Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

В этом году Амурская автомобильная федерация провела около 60 соревнований. В следующем году также намечен плотный график. Ближайший турнир по любительскому ралли пройдет в январе, а выставка будет работать до 1 декабря.