Жители Возжаевки смогут высказать свои пожелания по поводу развития бывшего военного городка

До конца 2017 года администрация Белогорского района разработает программу развития бывшего военного городка в селе Возжаевка. По поручению губернатора Амурской области программа будет состоять из нескольких блоков – ремонтные работы в ДОСах, благоустройство территории. Свои мнения смогут и высказать местные жители, их пожелания будут учтены.

Первый пункт в программе развития – план мероприятий, который связан с привидением в так называемое нормативное состояние 12 ДОСОв, расположенных на территории гарнизона. Речь идет о ремонтных работах в домах как капитального, так и текущего характера с указанием необходимых финансовых затрат и источников их поступления.

По состоянию на 15 ноября 2017 такой план администрация района составила на каждый ДОС. Кроме того, до 24 ноября межведомственная комиссия по результатам комплексного обследования должна сделать в отношении двух ДОСв № 56 и 57 (домов офицерского состава) заключение о признании домов аварийными, либо нуждающимися в капитальном ремонте.

Второй блок – разработка проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды». Здесь обозначены мероприятия, связанные с обустройством прилегающих к домам территорий, игровых площадок, установки освещения, ремонта дорог. Также в программе учтены социальные объекты гарнизона.

План ремонта домов, как и проект программы развития территории в целом, пройдет процедуру общественного обсуждения. Она начнется с 20 ноября и будет организована сразу в нескольких направлениях: собрании жильцов многоквартирных домов, также свои предложения по программе развития гарнизона можно будет представить в письменном виде. Для этого в «Домоуправлении», которое располагается ДОС № 58, со следующего понедельника будет установлен специальный ящик.

Помимо этого, на официальном аккаунте администрации района в социальной сети «Одноклассники» «Пресс-служба Белогорский район» создана группа «Программа развития гарнизона с. Возжаевки».

Предложения и замечания жильцов, собранные из всех источников, будут внесены в специальный протокол и представлены на рассмотрение членам межведомственной комиссии под председательством главы Белогорского района, заседания которой проходят еженедельно по вторникам и четвергам.

Между тем, для безаварийного прохождения отопительного сезона по поручению Александра Козлова из средств резервного фонда области было выделено 18 миллионов 800 тысяч рублей на замену центрального участка теплотрассы, которая обслуживает социальные объекты и жилые дома микрорайона. Всего 663 погонных метров. Плюс к этому за счет средств Возжаевского сельсовета – почти 5 миллионов рублей – дополнительно введено в эксплуатацию еще 200 погонных метров новой теплотрассы.

«Помимо этого в срок до 5 декабря управляющей компании, ресурсоснабжающим организациям и администрации Возжаевского сельсовета поручено завершить сверку жилого фонда гарнизона, – пояснил глава района Денис Инюточкин. – Задача, которая стоит перед коммунальщиками и сельсоветом – сверить прописанных и реально проживающих граждан в муниципальном жилфонде и обозначая пустующие квартиры. Также в рамках программы развития гарнизона ведется работа по формированию инвестиционных площадок на данной территории, оформлению дорог военного городка в муниципальную собственность и ряд других мероприятий».