Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: председатель общественной организации «Покров»

В четверг, 16 ноября, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущие Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов побеседуют с председателем общественной организации «Покров» Виталием Михайловым. Ведущие и гость будут искать ответ на вопрос: «Можно ли что-то сделать с проблемой бездомных людей?».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.