За месяц в 60 автобусах Благовещенска появились речевые информаторы и бегущие строки

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В Благовещенске еще 60 автобусов оснастили системами электронного информирования. В них появились речевые информаторы и электронные бегущие строки, которые оповещают пассажиров об остановках. Эти системы позволяют ориентироваться пассажирам, в том числе тем, кто имеет заболевания по зрению и слуху.

Системы электронного информирования установили с сентября по октябрь этого года в соответствии с муниципальным контрактом в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Впервые такие системы в благовещенских автобусах начали появляться в 2012 году. На сегодняшний день в общей сложности на территории города дополнительное оборудование для маломобильных групп населения установлено более чем в 250 автобусах, сообщает мэрия Благовещенска.