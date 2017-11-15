Жильцы благовещенской пятиэтажки мерзнут из-за капитального ремонта крыши (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Андрей. Горожанин рассказал, что его мать проживает в доме № 215 по улице Зейской, и в ее квартире сейчас очень холодно. Это связано с тем, что в доме ремонтируют крышу.

Дом, о котором идет речь, – пятиэтажный, и квартира, куда пришли холода, расположена на верхнем этаже. Андрей говорит, что днем температура здесь не превышает плюс 16 градусов, при этом потолки и полы очень холодные, например, под потолком в зале – всего плюс 5. Ночью температура в квартире опускается. Единственное место, где более-менее тепло, – спальня, где с помощью обогревателя поддерживается температура плюс 18.

Капитальный ремонт крыши, отмечает Андрей, начался, когда было еще тепло. Он пообщался с рабочими, которые заверили, что работы скоро завершатся. Но горожанин этому не верит: он судит по обстановке на чердаке.

«Дом 4-подъездный, он в длину, наверное, метров 70-80. Они только начали от первого подъезда класть утеплитель. Я шел по чердаку с четвертого подъезда до первого, и примерно каждые 5 метров крыша вскрыта», – объясняет Андрей.

ИА «Амур.инфо» направило запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области за разъяснением данной ситуации. Между тем в амурском министерстве ЖКХ сообщили, что Фонд капремонта уже начал проверку по этому факту, и завтра, 16 ноября, специалисты обещают решить проблему.