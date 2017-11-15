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15ноября
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сегодня, 17:45 1

Жильцы благовещенской пятиэтажки мерзнут из-за капитального ремонта крыши (видео)

Жильцы благовещенской пятиэтажки мерзнут из-за капитального ремонта крыши (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Андрей. Горожанин рассказал, что его мать проживает в доме № 215 по улице Зейской, и в ее квартире сейчас очень холодно. Это связано с тем, что в доме ремонтируют крышу.

Дом, о котором идет речь, – пятиэтажный, и квартира, куда пришли холода, расположена на верхнем этаже. Андрей говорит, что днем температура здесь не превышает плюс 16 градусов, при этом потолки и полы очень холодные, например, под потолком в зале – всего плюс 5. Ночью температура в квартире опускается. Единственное место, где более-менее тепло, – спальня, где с помощью обогревателя поддерживается температура плюс 18.

Капитальный ремонт крыши, отмечает Андрей, начался, когда было еще тепло. Он пообщался с рабочими, которые заверили, что работы скоро завершатся. Но горожанин этому не верит: он судит по обстановке на чердаке.

«Дом 4-подъездный, он в длину, наверное, метров 70-80. Они только начали от первого подъезда класть утеплитель. Я шел по чердаку с четвертого подъезда до первого, и примерно каждые 5 метров крыша вскрыта», – объясняет Андрей.

ИА «Амур.инфо» направило запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области за разъяснением данной ситуации. Между тем в амурском министерстве ЖКХ сообщили, что Фонд капремонта уже начал проверку по этому факту, и завтра, 16 ноября, специалисты обещают решить проблему.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    21 минута назад

    Народ у нас не един. Ещё, когда это МММ ввели призывала всех - НЕ ПЛАТИТЬ!. Ан нет, им субсидию не оформляют... А нет, что бы сразу в прокуратуру, ведь это не законно, все пошли и заплатили. А потом пошло - поехало, все платят, а вы что особая? А сейчас страдают от этого капремонта, который заключается в разборе крыш. А создано это виртуальное предприятие для содержания многочисленных трутней.

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